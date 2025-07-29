Более 150 000 человек посетили «АгроОмск-2025»

Выставка-ярмарка «АгроОмск-2025» прошла на территории парка «На Королёва» с 23 по 27 июля. В этом году участие приняли более 300 представителей малого и среднего бизнеса из 18 российских регионов. Всего ярмарку посетило более 150 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Омской области.