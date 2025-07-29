Более 150 000 человек посетили «АгроОмск-2025»

Выставка-ярмарка «АгроОмск-2025» прошла на территории парка «На Королёва» с 23 по 27 июля. В этом году участие приняли более 300 представителей малого и среднего бизнеса из 18 российских регионов. Всего ярмарку посетило более 150 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Омской области.
В рамках деловой программы прошли семинары и круглые столы, на которых обсуждали развитие сельских территорий, экспорт продукции и внедрение современных технологий в агросектор. Участники также смогли посетить практические семинары, включая демонстрацию сельскохозяйственной техники на опытных полях.
Выставка продемонстрировала более 200 единиц сельхозтехники и оборудования. Омские производители представили инновационные разработки, а крупные российские, белорусские и китайские заводы показали свою продукцию.
Тематическая часть выставки также включала представление различных направлений животноводства. Посетители могли ознакомиться с племенным поголовьем крупного рогатого скота, а также увидеть лошадей, коров, овец и даже оленей.
Важной частью ярмарки стали дегустации и продажи продукции от более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Среди прочего, можно было попробовать молочные продукты, кондитерские изделия, мясные и рыбные деликатесы. Особое внимание привлек мастер-класс по созданию сыра моцарелла от местной сыроварни.