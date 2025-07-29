Во Владивостоке изъяли 275 литров нелегального алкоголя

Совместный рейд сотрудников ведомства и межрайонной инспекции № 14 провели в круглосуточных магазинах на Чуркине и в 81-м микрорайоне. В результате составлено четыре административных протокола на сумму 1,5 миллиона рублей, а вся незаконная продукция изъята.