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Во Владивостоке изъяли 275 литров нелегального алкоголя

Ночной рейд выявил нарушения в круглосуточных магазинах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке в ходе ночного рейда изъяли 275 литров крепкого алкоголя, продажа которого осуществлялась с нарушениями. Проверка прошла после жалобы местных жителей, сообщает краевое министерство промышленности и торговли.

Совместный рейд сотрудников ведомства и межрайонной инспекции № 14 провели в круглосуточных магазинах на Чуркине и в 81-м микрорайоне. В результате составлено четыре административных протокола на сумму 1,5 миллиона рублей, а вся незаконная продукция изъята.

Власти напоминают, что сообщить о продаже контрафактного алкоголя или ночной торговле можно через портал Госуслуг, приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или виджеты на сайтах региональных органов власти.