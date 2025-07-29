Во Владивостоке изъяли 275 литров нелегального алкоголя

Во Владивостоке в ходе ночного рейда изъяли 275 литров крепкого алкоголя, продажа которого осуществлялась с нарушениями. Проверка прошла после жалобы местных жителей, сообщает краевое министерство промышленности и торговли.
Совместный рейд сотрудников ведомства и межрайонной инспекции № 14 провели в круглосуточных магазинах на Чуркине и в 81-м микрорайоне. В результате составлено четыре административных протокола на сумму 1,5 миллиона рублей, а вся незаконная продукция изъята.
Власти напоминают, что сообщить о продаже контрафактного алкоголя или ночной торговле можно через портал Госуслуг, приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или виджеты на сайтах региональных органов власти.