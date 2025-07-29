Минниханов и Дитрих передали 10 вертолетов КВЗ в регионы России

В Казани прошла церемония передачи 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 Казанским вертолетным заводом регионам России. В мероприятии участвовали глава Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дитрих.
Минниханов заявил, что до конца года планируется передать еще 23 вертолета Ми-8, подчеркнув их универсальность и надежность. Он отметил стратегическое значение казанского завода для страны. По его словам, за последние два года регионам было поставлено 50 вертолетов.
Характеристики Ми-8МТВ-1: взлетная масса — 13 тонн, максимальная скорость — 250 км/ч, дальность полета — 715 км, вместимость — до 25 человек.
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