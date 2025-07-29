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Нелегальная свиноводческая ферма мешает микрорайону Владивостока

Жители микрорайона Змеинка обратились в telegram-чат главы администрации Владивостока с просьбой привлечь к ответственности владельца частного дома с участком, на котором он разводит свиней с нарушением санитарных норм, сообщает ИА DEITA.RU.

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Источник: ДЕЙТА

Горожане пишут, что на территории одного из домохозяйств в частном секторе на улице Гастелло построены свинарники «во всю ширину участка». Свиньи содержатся там круглогодично, а все отходы животноводства фермер, как утверждают местные жители, сливает в канаву и под гараж соседей. Септика и выгребной ямы у него нет, поэтому незаконным способом утилизируются не только животноводческие, но и бытовые отходы, включая человеческие нечистоты.

Соседи утверждают, что мужчина разводит свиней уже более 10 лет, местные жители уже обращались в различные инстанции и ведомства, но обращения результатов не принесли. Теперь граждане пытаются привлечь внимание к проблеме через социальные сети — во Владивостоке продолжается период аномальной жары, и вонь от свиной фермы стала невыносимой.