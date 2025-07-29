Нелегальная свиноводческая ферма мешает микрорайону Владивостока

Горожане пишут, что на территории одного из домохозяйств в частном секторе на улице Гастелло построены свинарники «во всю ширину участка». Свиньи содержатся там круглогодично, а все отходы животноводства фермер, как утверждают местные жители, сливает в канаву и под гараж соседей. Септика и выгребной ямы у него нет, поэтому незаконным способом утилизируются не только животноводческие, но и бытовые отходы, включая человеческие нечистоты.