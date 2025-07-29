Беларусь заняла третье место среди стран Европы с самым дешевым бензином

Согласно данным, в абсолютных ценах и без привязки к заработной плате самый дешевый бензин АИ-95 в Казахстане. Его стоимость составляет 40 российских рублей, или 0,5 доллара за литр. На втором месте с самой низкой ценой на бензин оказалась Россия. Цена составляет 62,3 рубля, или 0,78 доллара за литр. Третья строчка досталась Беларуси: стоимость бензина составляет 69 российских рублей, или 0,86 доллара за литр. Первую пятерку замкнули Молдова и Болгария.