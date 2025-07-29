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Четыре новые школы откроют в Нижегородской области к началу учебного года

Все они построены в рамках нацпроекта.

Источник: Комсомольская правда

Четыре новые школы на 4 725 мест откроют в Нижегородской области к 1 сентября. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в министерстве образования и науки региона.

Согласно информации, новые образовательные учреждения построены в рамках нацпроекта «Образование». Так, на проспекте Героев Донбасса откроется второй корпус школы № 188 на 800 мест, на улице Украинской откроется второй корпус школы № 96 на 825 мест.

На улице Героя Советского Союза Аристархова появится школа № 189 на 1600 мест, а также в Арзамасе откроется Многопрофильный образовательный центр «Созвездие — Сузорье» на 1500 мест.