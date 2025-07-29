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Подведены итоги тестирования новых троллейбусов в Нижнем Новгороде

В ЦРТС подвели итоги эксплуатации моделей «Адмирал» и «Синара» с автономным ходом.

В Нижнем Новгороде завершилось тестирование троллейбуса «Адмирал», которое проходило с 10 июня по 15 июля 2025 года на маршруте № 1 «Станция метро Стрелка — платформа Чаадаево». За это время транспорт перевёз 6 500 пассажиров. Поломок выявлено не было. Об этом сообщает ИА «В Городе N» со ссылкой на Центр развития транспортных систем (ЦРТС).

Модель «Адмирал» выпускается компанией «ПК Транспортные системы», может проехать до 30 км на аккумуляторах, развивает скорость до 80 км/ч и вмещает до 100 человек. В настоящее время специалисты анализируют итоги тестирования.

Также продолжается испытание троллейбуса «Синара», которое началось 20 мая и завершится в середине августа. Он работает на маршрутах № 1 и № 10 и перевёз уже 25 500 пассажиров. Модель способна проехать до 40 км без контактной сети, оснащена аппарелью для маломобильных граждан и датчиками на дверях. Поломок зафиксировано не было.