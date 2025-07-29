Подведены итоги тестирования новых троллейбусов в Нижнем Новгороде

Также продолжается испытание троллейбуса «Синара», которое началось 20 мая и завершится в середине августа. Он работает на маршрутах № 1 и № 10 и перевёз уже 25 500 пассажиров. Модель способна проехать до 40 км без контактной сети, оснащена аппарелью для маломобильных граждан и датчиками на дверях. Поломок зафиксировано не было.