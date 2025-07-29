Как изменятся налоги в Казахстане: экспертный разбор нового Налогового кодекса

Новый Налоговый кодекс призван сформировать справедливую, гибкую и цифровизированную налоговую систему, ориентированную на сокращение дефицита бюджета, стимулирование предпринимательства и привлечение инвестиций.
Достижение этих целей предполагается за счет реализации следующих мер:
Реформа НДС
В рамках нового Налогового кодекса планируется как расширение круга плательщиков НДС за счет снижения порога обязательной регистрации с 20 до 10 тысяч МРП, так и повышение самой ставки с 12% до 16%. Эти меры направлены на увеличение поступлений в бюджет и устранение схем искусственного дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налога.
При этом для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС — 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Для поддержки средств массовой информации установлена пониженная ставка НДС в размере 10% на реализацию периодических печатных изданий.
Прогрессивная шкала ИПН
Новый Налоговый кодекс предусматривает переход к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога. Для физических лиц с годовым доходом до 8 500 МРП (33,4 млн. тенге в 2025 году) ставка ИПН сохраняется на уровне 10%. Доходы сверх этого порога будут облагаться по ставке 15%, при этом базовая часть облагается по прежней ставке, что позволяет избежать роста нагрузки на граждан с низким и средним доходом.
Для иностранных работников с доходом до 600 000 МРП (2,6 млрд. тенге) ставка ИПН составит 10%, а при превышении — 17%.
Сохранение льготной ставки ИПН в размере 5% на дивиденды до 230 000 МРП (904 млн. тенге), повышение ставки до 15% для превышающей суммы, а также полное освобождение от налога дивидендов по операциям на бирже KASE создают стимулы для инвестирования.
Одновременно снижение ставки ИПН с 10% до 9% для лиц, занимающихся частной практикой, и установление ставки 4,5% для фермерских хозяйств с доходом свыше 230 МРП направлены на поддержку самозанятых и аграрного сектора. Эти меры в совокупности способствуют росту инвестиционной привлекательности, развитию малого бизнеса и укреплению сельской экономики.
Дифференцированные ставки КПН
Для сельхозпроизводителей и предприятий рыбоводства ставка снижена с 10% до 3%, для сельскохозяйственных кооперативов — до 6%.
Организации социальной сферы будут облагаться по ставке 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Эти меры направлены на дифференциацию налоговой нагрузки с учетом отраслевой специфики и приоритетов государственной политики.
Оптимизация специальных режимов налогообложения
В новом Налоговом кодексе количество специальных налоговых режимов (СНР) сокращается с семи до трех: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств.
Сокращение числа специальных налоговых режимов и уточнение условий их применения направлены на упрощение налоговой системы, снижение административной нагрузки и поддержку малого бизнеса, особенно в сегменте самозанятых, фермеров и услуг для населения.
Самозанятые с доходом до 300 МРП в месяц (1,17 млн. тенге в 2025 году) будут платить 0% ИПН и 4% по социальным платежам.
СНР для фермеров сохраняется в прежнем виде: при наличии до 5 000 га земли ставка ИПН составит 0,5%.
Новая модель администрирования
Камеральный контроль в новой редакции Налогового кодекса приобретает предупредительный характер: основная цель — предотвратить нарушения, а не наказывать. В отношении мелких задолженностей исключается автоматическая блокировка счетов, а меры взыскания будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга. Это снизит административное давление на добросовестный бизнес и позволит ему продолжать деятельность даже при незначительных налоговых просрочках.
В то же время вводится новый инструмент — приостановка выставления электронных счетов-фактур (ЭСФ) в случае игнорирования уведомлений в рамках камерального контроля. Эта мера направлена на повышение ответственности налогоплательщиков и дисциплины без применения жестких санкций.
В целом, налоговая реформа направлена на построение более справедливой и сбалансированной модели налогообложения, с учетом реальной платежеспособности граждан и бизнеса. Вводятся акцизы на предметы роскоши и дифференцированные ставки, что позволяет усилить прогрессивность системы. Одновременно упрощаются процедуры и снижается административная нагрузка для малого и добросовестного бизнеса. Повышается прозрачность, налоговая дисциплина и адресность мер, что создает условия для устойчивого роста и социальной справедливости.
В совокупности данные изменения позволят обеспечить более эффективное и сбалансированное администрирование: с одной стороны, улучшая собираемость налогов, с другой — поддерживая легальную экономическую активность и доверие бизнеса к налоговой системе.
Алишер Баймаганов, ведущий эксперт Центра фискальной политики.