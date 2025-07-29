Как изменятся налоги в Казахстане: экспертный разбор нового Налогового кодекса

В рамках нового Налогового кодекса планируется как расширение круга плательщиков НДС за счет снижения порога обязательной регистрации с 20 до 10 тысяч МРП, так и повышение самой ставки с 12% до 16%. Эти меры направлены на увеличение поступлений в бюджет и устранение схем искусственного дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налога.