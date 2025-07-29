«Аэрофлот»: программа собственных рейсов стабилизировалась

На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). «За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть программы выполнялась в полном объёме», — отмечает «Аэрофлот».