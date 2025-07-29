Температурные датчики начали устанавливать в автобусах Ростова

Ростовская область, 29 июля 2025. DON24.RU. В ростовских автобусах устанавливают температурные датчики, информирует областной минтранс. Такие датчики смонтированы в двух автобусах АТП «Донское», которые работают на маршрутах № 85а Ростов-на-Дону (СО «Изумруд») — ТЦ «Мега».