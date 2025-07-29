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Температурные датчики начали устанавливать в автобусах Ростова

Ростовская область, 29 июля 2025. DON24.RU. В ростовских автобусах устанавливают температурные датчики, информирует областной минтранс. Такие датчики смонтированы в двух автобусах АТП «Донское», которые работают на маршрутах № 85а Ростов-на-Дону (СО «Изумруд») — ТЦ «Мега».

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Еще один подобный прибор появится в августе в электробусе КамАЗ-6282, принадлежащем Ростовской транспортной компании.

Система позволяет контролировать температуру воздуха непосредственно возле кондиционера. Датчики передают данные о температуре в государственную автоматизированную информационную систему «Эра-ГЛОНАСС».

«Внедрение системы онлайн-мониторинга контроля температуры воздуха, охлаждаемого кондиционером автобуса, позволит руководству автотранспортных предприятий оперативнее выявлять транспортные средства с неработающими кондиционерами и устранять неисправности, а организатору перевозок — принимать соответствующие меры реагирования к перевозчику», — пишет источник.