Температурные датчики начали устанавливать в автобусах Ростова

Еще один подобный прибор появится в августе в электробусе КамАЗ-6282, принадлежащем Ростовской транспортной компании.
Система позволяет контролировать температуру воздуха непосредственно возле кондиционера. Датчики передают данные о температуре в государственную автоматизированную информационную систему «Эра-ГЛОНАСС».
«Внедрение системы онлайн-мониторинга контроля температуры воздуха, охлаждаемого кондиционером автобуса, позволит руководству автотранспортных предприятий оперативнее выявлять транспортные средства с неработающими кондиционерами и устранять неисправности, а организатору перевозок — принимать соответствующие меры реагирования к перевозчику», — пишет источник.