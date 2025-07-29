Минтранс заявил, что более 300 такси изъяты в Беларуси

Напомним, реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении начал действовать в 2024-м. На 28 июля регистрацию в реестре прошли свыше 26 тысяч машин такси. Вне реестра такси не могут выполнять перевозки. Также в реестре — 5,5 тысяч перевозчиков автомобилями-такси и 37 тысяч зарегистрированных водителей.