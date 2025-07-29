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Минтранс заявил, что более 300 такси изъяты в Беларуси

Минтранс изъял свыше 300 автомобилей такси за работу без включения в реестр.

Источник: Комсомольская правда

В Минтрансе сообщили, что в Беларуси за работу вне Реестра автомобильных перевозок пассажиров было изъято уже более 300 автомобилей такси.

Напомним, реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении начал действовать в 2024-м. На 28 июля регистрацию в реестре прошли свыше 26 тысяч машин такси. Вне реестра такси не могут выполнять перевозки. Также в реестре — 5,5 тысяч перевозчиков автомобилями-такси и 37 тысяч зарегистрированных водителей.

— Деятельность в сфере перевозок без включения в реестр является незаконной. Проверяющими изъято уже 307 легковых автомобилей, — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, диспетчеры служб такси имеют право передавать заказы только перевозчикам, включенным в реестр.

Тем временем белорус не смог поставить на учет автомобиль BMW, купленный в РФ по низкой цене.