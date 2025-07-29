В Казахстане запускают тотальный контроль за фурами

Новая система автоматизированного контроля работает круглосуточно и способна в реальном времени фиксировать нарушения. С момента её запуска в сентябре прошлого года уже направлено более 3200 предписаний, что в 12 раз превышает прежние показатели. Это наглядно демонстрирует эффективность цифрового подхода.