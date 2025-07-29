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Калининградские продукты за июнь сильно подорожали

В июне продукты в Калининградской области серьёзно подорожали.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Агентство «Москва»

Годовой прирост достиг почти 18%. Об этом рассказали на сайте Центробанка России.

Дороже всего стали овощи — плюс 32,24%. Морковь, свёкла и картошка сильно выросли в цене — возможно, причина в том, что отечественные овощи ещё не пришли на областной рынок.

Кроме того, выросли цены на кофе (27,49%) и общепит (20,54%). А вот яйца третий месяц подряд снижают цену — цифра уменьшилась на 21,42%.

Непродовольственные товары, наоборот, стали дешевле на 5,79% за год. Наиболее подешевели меховые изделия (2,94%), средства связи (7,31%), легковые автомобили (1,74%), инструменты и оборудование (5,41%).

В целом годовая инфляция в регионе уменьшается уже три месяца. Но при этом она всё ещё выше, чем в целом по стране.