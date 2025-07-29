Калининградские продукты за июнь сильно подорожали

Годовой прирост достиг почти 18%. Об этом рассказали на сайте Центробанка России.
Дороже всего стали овощи — плюс 32,24%. Морковь, свёкла и картошка сильно выросли в цене — возможно, причина в том, что отечественные овощи ещё не пришли на областной рынок.
Кроме того, выросли цены на кофе (27,49%) и общепит (20,54%). А вот яйца третий месяц подряд снижают цену — цифра уменьшилась на 21,42%.
Непродовольственные товары, наоборот, стали дешевле на 5,79% за год. Наиболее подешевели меховые изделия (2,94%), средства связи (7,31%), легковые автомобили (1,74%), инструменты и оборудование (5,41%).
В целом годовая инфляция в регионе уменьшается уже три месяца. Но при этом она всё ещё выше, чем в целом по стране.