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В Воронеже детские пособия и выплаты в августе дадут раньше обычного срока

Вместо 3 августа деньги перечислят 1-го.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Два пособия и две выплаты родителям в Воронежской области в августе 2025 года перечислят на два дня раньше обычного срока. То есть, 1 августа, а не 3-го. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР).

Касается это следующих денежных перечислений:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии СФР.

Выплаты из материнского капитала на детей до трех лет произведут в обычную дату — 5 августа.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам также поступит в привычный день — 8 августа.

Не будет изменений и в датах выплаты пенсий. Они поступят 5, 12, 15 и 21 августа.