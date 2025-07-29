В Воронеже детские пособия и выплаты в августе дадут раньше обычного срока

Два пособия и две выплаты родителям в Воронежской области в августе 2025 года перечислят на два дня раньше обычного срока. То есть, 1 августа, а не 3-го. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР).
Касается это следующих денежных перечислений:
единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;
ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии СФР.
Выплаты из материнского капитала на детей до трех лет произведут в обычную дату — 5 августа.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам также поступит в привычный день — 8 августа.
Не будет изменений и в датах выплаты пенсий. Они поступят 5, 12, 15 и 21 августа.