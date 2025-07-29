Минсельхозпрод Беларуси снизил цены на молочную продукцию

Также скорректированы цены на молоко, сливки, в том числе сгущенные, в порошке, гранулах и иных твердых видах жирностью не более или более 1,5%, в том числе сухие молочные продукты. Цена на молочку снизилась на 20 центов до 3,8 доллара за килограмм при поставках во все страны вне СНГ, кроме Грузии.