Минсельхозпрод Беларуси снизил цены на молочную продукцию

Министерством сельского хозяйства и продовольствия скорректированы цены на экспортируемую молочную продукцию. Это регламентирует соответствующее постановление министерства (№ 65 от 25 июля 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Также скорректированы цены на молоко, сливки, в том числе сгущенные, в порошке, гранулах и иных твердых видах жирностью не более или более 1,5%, в том числе сухие молочные продукты. Цена на молочку снизилась на 20 центов до 3,8 доллара за килограмм при поставках во все страны вне СНГ, кроме Грузии.
В частности, установленные предельные минимальные цены на молочную продукцию, которую Беларусь реализует по внешнеторговым договорам. В перечне включены девять таких товаров. Это туши и полутуши крупного рогатого скота (молодняка и взрослого КРС) свежие или охлажденные, замороженные, отрубы, необваленные. Цена составляет от 4,2 до 4,8 доллара за кило, и до 3,5 доллара в эквиваленте на большинство такой продукции в Россию.
Предельные минимальные цены на сливочное масло различной жирности, сыров нежирных и обезжиренных для плавления, жирностью ниже и выше 45% в большинство стран — 7 долларов за килограмм.
Еще предусмотрена градация цен отдельно в зависимости от направлений поставок: в Россию, страны ЕАЭС, государства СНГ (кроме стран ЕАЭС) и Грузию, а также для стран вне СНГ, кроме Грузии.
Постановление вступило в силу 29 июля 2025 года.
Тем временем Минтранс заявил, что более 300 такси изъяты за работу вне реестра.