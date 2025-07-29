Узбекистан залетел в тройку бизнес-направлений для россиян

«Китай, Казахстан и Узбекистан становятся ключевыми точками деловых встреч, а Центральная Азия превращается в новый центр делового туризма», — заявила она.
Узбекистан впервые занял третье место среди стран, которые чаще всего посещали россияне. По сравнению с 2024 годом количество ночей, проведенных в стране, выросло на 53%.
Основной рост обеспечили IT- и телеком-компании, на долю которых пришлось 36% всех командировок. Это связано с активным развитием технологической инфраструктуры в стране — созданием дата-центров, хабов и расширением сотрудничества с местными компаниями.
В то же время активность представителей нефтегазовой отрасли в Узбекистане снизилась: их доля упала с 28% до 16%.