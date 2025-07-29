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Узбекистан залетел в тройку бизнес-направлений для россиян

Во второй половине 2025 года Центральная Азия стала одним из ключевых направлений для зарубежных командировок российских специалистов. В тройку самых популярных стран вошли Китай, Казахстан и Узбекистан, заявила управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

«Китай, Казахстан и Узбекистан становятся ключевыми точками деловых встреч, а Центральная Азия превращается в новый центр делового туризма», — заявила она.

Узбекистан впервые занял третье место среди стран, которые чаще всего посещали россияне. По сравнению с 2024 годом количество ночей, проведенных в стране, выросло на 53%.

Основной рост обеспечили IT- и телеком-компании, на долю которых пришлось 36% всех командировок. Это связано с активным развитием технологической инфраструктуры в стране — созданием дата-центров, хабов и расширением сотрудничества с местными компаниями.

В то же время активность представителей нефтегазовой отрасли в Узбекистане снизилась: их доля упала с 28% до 16%.