Крупнейшую компанию в Казахстане оштрафовали на 639 млн тенге

Согласно данным специалистов прокуратуры Атырауской области за 29 июля 2025 года, был проведен анализ по охране окружающей среды в части загрязнения атмосферного воздуха, в ходе которого выявлен ряд грубых нарушений.
В итоге стало известно, что:
«ТОО “Тенгизшевройл” в 3 и 4 кварталах 2023 года, а также 1 и 2 кварталах 2024 года выбросило в атмосферу 49,3 тонны сверхнормативных загрязняющих веществ от экологически допустимых норм».
Установлено, что из них 4,9 тонны загрязняющих веществ выброшены в атмосферу без разрешения.
В связи с этим, в отношении ТОО постановлением прокурора возбуждено административное производство и судом наложен штраф на сумму 639,6 млн тенге.
Решение вступило в законную силу.
Ранее специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции обнаружили девять насосных установок, осуществлявших незаконный забор воды из Сырдарьи. В результате возбуждено девять административных дел, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму около 1,7 млн тенге.