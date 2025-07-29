В Волгоградской области нашли кишечную палочку в мясной продукции

Эксперты за первые 6 месяцев 2025 года проанализировали образцы мяса от партий общей массой более 10 100 тонн. Всего было проведено 615 исследований.
За полгода специалисты проверили 53 пробы мясной продукции. Их исследовали на наличие бактерий группы кишечной палочки, листерии, сальмонеллы, тяжелых металлов, антибиотиков и пестицидов.
По информации волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», было выявлено 12 положительных проб. В них обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Присутствие микроорганизмов в мясе говорит о том, что были нарушены санитарные нормы и условия хранения продукции.