«Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Минск и обратно

В частности, завершилась регистрация на рейс SU1836 из Шереметьево в Минск, самолет «Аэрофлота» готовится к вылету по расписанию в 15.00. Последующие рейсы «Аэрофлота» в Минск и обратно в Москву 29 и 30 июля также запланированы к выполнению по графику, на ближайшие из них уже объявлена регистрация.