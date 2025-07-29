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«Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Минск и обратно

29 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила программу полетов из Москвы в Минск и обратно, которая была прервана утром 28 июля из-за масштабного технического сбоя в системе перевозчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Источник: РИА "Новости"

В частности, завершилась регистрация на рейс SU1836 из Шереметьево в Минск, самолет «Аэрофлота» готовится к вылету по расписанию в 15.00. Последующие рейсы «Аэрофлота» в Минск и обратно в Москву 29 и 30 июля также запланированы к выполнению по графику, на ближайшие из них уже объявлена регистрация.

Масштабный сбой, произошедший утром 28 июля в системе «Аэрофлота», привел к отмене десятков рейсов, в том числе были отменены семь пар рейсов из Москвы в Минск и обратно. По данным Генпрокуратуры РФ, причиной сбоя стала хакерская атака.