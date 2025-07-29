Эксперт Щербаченко спрогнозировал курс доллара не выше 89 рублей в августе

«Колебания курсов валют — это нормальная для финансового рынка ситуация. Они были, они есть и будут всегда. Условно, движение от 79 до 83 рублей за доллар — это изменение всего лишь на 5%. Ничего страшного в этом абсолютно нет. Понятно, что в условиях словесных интервенций, особенно направляемых президентом США, вполне возможно усиление диапазона колебаний курса доллара: будет неоднократно подниматься и затем неоднократно опускаться. Это нормально. Кратковременно доллар может преодолеть отметку в 85 рублей за единицу, но стратегически рубль устойчив. В целом, в ближайшее время доллар будет стоить 75−84 рубля с кратковременными выходами за эти границы в силу преобладания влияния эмоциональной составляющей над фундаментальными факторами», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.