До конца 2025 года запустят контейнерный терминал «Восточные ворота» в Новосибирске

Новосибирская область делает уверенный шаг в развитии транспортно-логистической инфраструктуры. В регионе активно ведется строительство контейнерного терминала «Восточные ворота», который должен будет укрепить позиции области как ключевого логистического хаба Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Андрей Травников на выездном совещании с представителями Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири высоко оценил перспективы проекта. Глава региона подчеркнул, что Новосибирск уже является крупнейшим транспортным узлом в Сибири, обслуживающим не только собственные нужды, но и соседние регионы. Успешно налажены маршруты в направлении портов Дальнего Востока и далее в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Создание развитой сети контейнерных терминалов и складов рассматривается как стратегическая задача, способствующая интеграции региона в международные транспортные коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг». Особое значение это имеет в контексте растущего грузооборота между Азией и европейской частью России.
Проект реализует ООО «Терминал Восточные Ворота». Планируется, что новый терминал на территории ПЛП «Восточный» сможет единовременно хранить до 7 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). Первая очередь комплекса, расположенного на 31 гектаре, будет введена в эксплуатацию к концу 2025 года. Объект находится в непосредственной близости от Северного обхода Новосибирска и железнодорожной станции Иня-Восточная, что обеспечивает его полную интеграцию с федеральной транспортной системой.
Ожидается, что к 2027 году терминал достигнет проектной мощности в 150 тысяч ДФЭ в год, а к 2030 году — 500 тысяч ДФЭ в год, что значительно повысит пропускную способность новосибирского транспортного узла. Терминал «Восточные ворота» предложит полный спектр современных логистических услуг, включая обработку контейнерных поездов, мультимодальные перевозки, складские операции, таможенное оформление и сервисное обслуживание.