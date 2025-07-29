До конца 2025 года запустят контейнерный терминал «Восточные ворота» в Новосибирске

Проект реализует ООО «Терминал Восточные Ворота». Планируется, что новый терминал на территории ПЛП «Восточный» сможет единовременно хранить до 7 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). Первая очередь комплекса, расположенного на 31 гектаре, будет введена в эксплуатацию к концу 2025 года. Объект находится в непосредственной близости от Северного обхода Новосибирска и железнодорожной станции Иня-Восточная, что обеспечивает его полную интеграцию с федеральной транспортной системой.