Производитель консервов «Главпродукт» перешел в собственность России

В 2007 году СМИ сообщали, что Смирнов снова покинул Россию. На тот момент против руководства предприятий «Главпродукта» расследовалось уголовное дело о неуплате налогов. Сам Смирнов, по информации «Коммерсанта», в числе обвиняемых не значился, однако после начавшихся обысков выехал в Германию, откуда продолжил дистанционно управлять компанией.