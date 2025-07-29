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В Самаре банки уменьшили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 18%

В Самаре стали уменьшаться ставки по вкладам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре стали уменьшаться ставки по вкладам. Это связывают с уменьшением ключевой ставки, которая сейчас составляет 18%.

По данным исследования «Яндекса», в Самаре можно выгодно вложиться в Цифра Банке, ПСБ, МКБ и Центр-инвест.

Таким образом, Цифра банк предлагает 22,9%, МКБ 21%, а ПСБ 22%. При сборе данных и аналитике специалисты пользовались данными о вкладах на 100 000 от 3-х месяцев до 2 лет.

Ранее мы писали о том, что пожилой самарец стал жертвой мошенников, отдав якобы правоохранителям солидную сумму.

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