В Самаре банки уменьшили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 18%

В Самаре стали уменьшаться ставки по вкладам. Это связывают с уменьшением ключевой ставки, которая сейчас составляет 18%.
По данным исследования «Яндекса», в Самаре можно выгодно вложиться в Цифра Банке, ПСБ, МКБ и Центр-инвест.
Таким образом, Цифра банк предлагает 22,9%, МКБ 21%, а ПСБ 22%. При сборе данных и аналитике специалисты пользовались данными о вкладах на 100 000 от 3-х месяцев до 2 лет.
Ранее мы писали о том, что пожилой самарец стал жертвой мошенников, отдав якобы правоохранителям солидную сумму.
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