Доллар резко превысил отметку в 3 рубля в Беларуси на торгах 29 июля

В Беларуси на валютных торгах резко изменился курс доллара, также скорректированы курсы других валют, сообщили в Белорусской валютно-фондовой бирже.
Так, на биржевых торгах доллар резко подорожал в Беларуси, превысив психологическую отметку в 3 белорусских рубля. За время торгов 29 июля курс доллара увеличился на 2,19% и в средневзвешенном выражении дорос до 3,0198 рубля. В сравнении со средним курсом накануне курс доллара с 28 июля изменился на 0,0648 рубля.
Также на торгах во вторник увеличился курс евро (на 0,36%) и также скачком подрос курс китайского юаня (плюс 2,32%). За 1 евро в среднем на бирже предлагали уже 3,4706 рубля, а торги китайской нацвалютой осуществлялись по среднему курсу 4,2032 рубля за 10 юаней.
При этом российский рубль в этот день на бирже просел на 0,93%. В среднем за 100 рублей РФ на торгах предлагали 3,6658 белорусского рубля.
Накануне Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 29 июля.