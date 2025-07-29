Доллар резко превысил отметку в 3 рубля в Беларуси на торгах 29 июля

Так, на биржевых торгах доллар резко подорожал в Беларуси, превысив психологическую отметку в 3 белорусских рубля. За время торгов 29 июля курс доллара увеличился на 2,19% и в средневзвешенном выражении дорос до 3,0198 рубля. В сравнении со средним курсом накануне курс доллара с 28 июля изменился на 0,0648 рубля.