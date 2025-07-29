Жителям двух воронежских домов вернули почти 2 миллиона переплаты за ЖКУ

Жители воронежских домов № 11 и № 13 по улице Академика Конопатова обратились в государственную жилищную инспекцию в связи с внеплановой индексацией платы за содержание жилого помещения управляющей компанией.
Инспектор изучил квитанции и выяснил, что ООО «ЭРА ИТ» проиндексировало размер платы за содержание жилого помещения в августе 2022 года, затем в феврале 2023 года, в феврале 2024 года и в феврале 2025 года. При этом с момента предыдущей индексации не прошло еще года, как этого требует законодательство.
По итогам проверки УК устранила выявленное нарушение и произвела перерасчет платы жителям домов № 11 и № 13 по ул. Академика Конопатова за период с 01 января 2023 года по 31 мая 2025 года. Общая сумма возвращенных средств составила 1 986 583 рублей.
Теперь ГЖИ рассматривает вопрос о привлечении к административной ответственности директора управляющей организации ООО «ЭРА ИТ».