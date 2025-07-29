Жителям двух воронежских домов вернули почти 2 миллиона переплаты за ЖКУ

Инспектор изучил квитанции и выяснил, что ООО «ЭРА ИТ» проиндексировало размер платы за содержание жилого помещения в августе 2022 года, затем в феврале 2023 года, в феврале 2024 года и в феврале 2025 года. При этом с момента предыдущей индексации не прошло еще года, как этого требует законодательство.