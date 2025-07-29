От аэропорта Казани до Челнов к 2060 году построят железную дорогу

«Железная дорога заложена в мастер-план и генпланы, которые были скорректированы. [Она станет] продолжением от аэропортовской дороги по низу Сокуров и туда дальше, на перспективу. [Охватит] Лаишево, Алексеевск, Чистополь, Чистое поле, Нижнекамск, Челны. Вот такая связка между Горьковской и Куйбышевской железными дорогами, надеюсь, когда-то в 2060-х годах у нас появится», — рассказал он.