В Казани построят дублер Оренбургского тракта, и он может стать платным

В Казани планируют построить дублер Оренбургского тракта, участок которого предварительно будет частично платным. Об этом сообщил директор института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев в ходе муниципального часа в АИР РТ.
Дорога начнется с первой развязки М-12 с Атабаевской дорогой и пройдет в обход населенных пунктов: мимо объектов DoorHan, по краю Столбища, Усадов и поселка Мирного, после чего войдет в черту Казани.
Проект планировки уже завершен и находится на стадии согласования. Завершается также подготовка проектно-сметной документации. Григорьев добавил, что вопросы финансирования проекта в целом уже согласованы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, участок дороги до трассы Казань — Боровое Матюшино будет бесплатным, а далее, до самой Казани, движение вероятно станет платным.