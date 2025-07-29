«Аэрофлот» сообщил о возобновлении нормальной работы по расписанию

«Соответственно, компании точно хватит даже небольшой части резервов для беспрепятственного возврата средств всем клиентам, которые ранее приобрели билеты на рейсы. Более того, если рейсы не осуществляются, то и затраты, которые несут авиакомпании, тоже ниже — это также необходимо иметь ввиду. Поэтому я полагаю, что “Аэрофлот” не будет перекладывать возникшие затраты в будущие цены билетов. Также важно иметь ввиду, что “Аэрофлот” является крупной, но не единственной компанией на рынке авиаперевозок, и нет сомнения, во-первых, что и конкуренция не позволит без объективных причин повышать цены», — отметил Балынин.