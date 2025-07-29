Семь новых электростанций появятся в Крыму и Краснодарском крае

В Краснодарском крае и Республике Крым появятся тепловые электростанции общей мощностью 2,25 ГВт. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
По данным Министерства энергетики, для новых генерирующих объектов на юге России необходимо около четырех миллиардов кубометров газа в год. Чтобы достичь такой производительности, потребуется увеличить пропускную способность газопроводов.
При этом Минэнерго, власти Краснодарского края и Республики Крым сообщили, что 6 из 7 генерирующих объектов уже обеспечены земельными участками под строительство. В оперативном порядке теперь перед ними стоит задача разработать комплексный план-график строительства.