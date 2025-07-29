Двойные сроки годности для продуктов планируют ввести в Узбекистане

Срок наилучшего употребления будет обозначать дату, до которой товар сохраняет вкус, аромат, текстуру и другие ценные качества. В то время как конечным сроком годности станет дата, после которой употреблять продукт небезопасно. Подобная система действует во многих зарубежных странах и связана с рекомендациями Всемирной торговой организации (ВТО).