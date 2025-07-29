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Двойные сроки годности для продуктов планируют ввести в Узбекистане

На продовольствии в Узбекистане предложили указывать срок наилучшего употребления и конечный срок годности. Поправки к закону о безопасности пищевых продуктов рассмотрела Закпалата Олий Мажлиса.

Срок наилучшего употребления будет обозначать дату, до которой товар сохраняет вкус, аромат, текстуру и другие ценные качества. В то время как конечным сроком годности станет дата, после которой употреблять продукт небезопасно. Подобная система действует во многих зарубежных странах и связана с рекомендациями Всемирной торговой организации (ВТО).

Также законопроект включает требования к производству, упаковке и маркировке пищевой продукции. Документ отменит обязательную регистрацию санитарно-эпидемиологического заключения и ветеринарных сертификатов.

Для контроля за оборотом продовольствия будет создан цифровой реестр. Санитарные правила и нормы планируют привести к международным стандартам.

Авторы инициативы утверждают, что законопроект направлен на защиту прав потребителей, а также снижение барьеров и бюрократической нагрузки на предприятия пищевой промышленности. Отдельные положения документов вызвали возражения у депутатов, его отправили на доработку.