Двойные сроки годности для продуктов планируют ввести в Узбекистане

Срок наилучшего употребления будет обозначать дату, до которой товар сохраняет вкус, аромат, текстуру и другие ценные качества. В то время как конечным сроком годности станет дата, после которой употреблять продукт небезопасно. Подобная система действует во многих зарубежных странах и связана с рекомендациями Всемирной торговой организации (ВТО).
Также законопроект включает требования к производству, упаковке и маркировке пищевой продукции. Документ отменит обязательную регистрацию санитарно-эпидемиологического заключения и ветеринарных сертификатов.
Для контроля за оборотом продовольствия будет создан цифровой реестр. Санитарные правила и нормы планируют привести к международным стандартам.
Авторы инициативы утверждают, что законопроект направлен на защиту прав потребителей, а также снижение барьеров и бюрократической нагрузки на предприятия пищевой промышленности. Отдельные положения документов вызвали возражения у депутатов, его отправили на доработку.