Рубль обвалился на казахстанской бирже

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги иностранной валютой, передает BAQ.KZ.
В 15:30 были зафиксированы следующие средневзвешенные курсы:
Доллар США поднялся на 0,11 тенге, достигнув 542,03 тенге Российский рубль снизился на 0,19 тенге, установившись на отметке 6,61 тенге Китайский юань утром прибавил 0,12 тенге, достиг 75,66 тенге.
В обменных пунктах предлагаются следующие условия:
- Доллар: покупка/продажа — 542,7−545,3 тенге
- Евро: 627,5−632,5 тенге
- Рубль: 6,57−6,69 тенге.