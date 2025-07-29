Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубль обвалился на казахстанской бирже

Итоги торгов 29 июля.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги иностранной валютой, передает BAQ.KZ.

В 15:30 были зафиксированы следующие средневзвешенные курсы:

Доллар США поднялся на 0,11 тенге, достигнув 542,03 тенге Российский рубль снизился на 0,19 тенге, установившись на отметке 6,61 тенге Китайский юань утром прибавил 0,12 тенге, достиг 75,66 тенге.

В обменных пунктах предлагаются следующие условия:

  • Доллар: покупка/продажа — 542,7−545,3 тенге
  • Евро: 627,5−632,5 тенге
  • Рубль: 6,57−6,69 тенге.