В Казанском аэропорту построят вторую очередь отеля

Генеральный директор «KravtGroup» Валерий Кравцун сказал, что будут рассматривать два варианта: расширение проекта либо планирование третьей очереди. Точных сроков окончания строительства пока нет, но он отметил, что закончить новый отель хотелось бы примерно в то же время, когда закончится строительство третьего терминала в аэропорту.