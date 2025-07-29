БЖД временно меняет расписание поездов на витебском направлении

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Белорусская железная дорога временно меняет расписание некоторых поездов на витебском направлении, сообщили в пресс-службе БЖД.
Изменения запланированы на 6 и 13 августа — это связано с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне «Путевой пост 25 км — Замосточье».
«Поезда международных, межрегиональных и региональных линий на участке Витебск — Орша будут следовать измененным расписанием и маршрутом, а отдельные поезда будут отменены», — говорится в сообщении БЖД.
По данным БЖД, отменяются поезда:
6 августа — поезд № 640 Орша — Полоцк.
6 и 13 августа — поезда № 705/706 Полоцк — Могилев — Полоцк и № 712/713 Минск — Витебск — Минск.
Также вносятся изменения в маршрут некоторых составов. Так, 6 и 13 августа поезд № 704/703 Витебск — Минск — Витебск и 6 августа поезд № 51 Санкт-Петербург — Минск — Брест отправлением из Витебска будут курсировать измененным маршрутом через станции Полоцк и Молодечно.
Кроме этого, поезд № 658/657 Брест — Полоцк отправится из Бреста 5 и 12 августа и прибудет в Витебск 6 и 13 августа, в эти же дни он отправится обратно.
В БЖД обратили внимание, что в эти дни на участке Витебск — Замосточье — Витебск и Орша — Богушевская — Орша некоторые электрички будут курсировать с измененным расписанием и маршрутом, а некоторые отменены.
В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к изменениям и учитывать их при планировании поездок. Более подробную информацию о расписании движения можно узнать на сайте БЖД, в официальном мобильном приложении дороги и по телефону 105 контакт-центра.