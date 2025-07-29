Минэнерго: запрет на экспорт российского бензина не затронет Узбекистан

Ранее правительство России продлило временные ограничения на экспорт бензина до 31 августа 2025 года, распространив их не только на поставщиков, но и на непосредственных производителей нефтепродуктов.
В министерстве подчеркнули, что запрет не применяется к международным межправительственным соглашениям, а между Узбекистаном и Россией такое соглашение действует.
Тем не менее экономист Отабек Бакиров считает, что последствия могут проявиться и в Узбекистане. По его словам, несмотря на официальные заверения, существует вероятность роста цен на топливо, как это уже происходило в 2023 и 2024 годах.
В результате с рынка уходят мелкие импортеры, не входящие в соглашения, а крупные поставщики из правительственных списков получают повод для увеличения цен. Это также оказывает влияние на местных производителей, контролирующих импортную инфраструктуру. Ситуация осложняется отказом от бензина марки АИ-80, на долю которого приходится до 80% рынка.