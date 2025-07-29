В Краснодарском крае презентовали новые электропоезда

В двух электропоездах всего 10 вагонов, каждый из которых оборудован кондиционерами, в составе по два санузла, доступные для маломобильных граждан.
Вагоны в ЭП3Д шире и удобнее своих предшественников, здесь предусмотрено место для велосипедов, рассказали в компании, обслуживающей пригородные перевозки в Краснодарском крае.
На сегодняшний день жителей и гостей Кубани обслуживают 265 вагонов пригородных поездов. На Южном пригородном направлении работают «Ласточки» — всего 115 вагонов.
Помимо приобретенных в 2025 году десяти вагонов ЭП3Д, на Северном направлении задействованы поезда ЭД9М и ЭД4М. Как пояснили в компании, в последние годы удалось модернизировать 64 процента подвижного состава. В планах его полное обновление к 2030 году.
Презентация электричек была приурочена к профессиональному празднику работников отрасли — Дню железнодорожников, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, 3 августа.
А на днях на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) подвели итоги работы отрасли региона за первое полугодие 2025-го.
По информации пресс-службы ведомства, всего в январе — июне 2025 года пригородными поездами на СКЖД перевезено более 18,5 млн пассажиров — почти на два процента выше показатель аналогичного периода минувшего года.
Наибольшее число пассажиров за шесть месяцев отправлено в Краснодарском крае — 9,5 миллиона, Ростовской области — 4,7 миллиона, Ставропольском крае — 3,1 миллиона и в Республике Дагестан — 1 миллион.
А самым популярным стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск, по которому отправились 2,9 миллиона пассажиров. В первую тройку этого рейтинга вошли также маршруты Ростов — Таганрог (2,14 миллиона) и Туапсе — Имеретинский Курорт (2,11 миллиона пассажиров).