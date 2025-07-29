В Краснодарском крае презентовали новые электропоезда

Помимо приобретенных в 2025 году десяти вагонов ЭП3Д, на Северном направлении задействованы поезда ЭД9М и ЭД4М. Как пояснили в компании, в последние годы удалось модернизировать 64 процента подвижного состава. В планах его полное обновление к 2030 году.