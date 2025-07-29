Суд рассмотрит дело о мошенничестве при ремонте кораблей Балтфлота

Назначено предварительное слушание по уголовному делу о мошенничестве при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2022 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Н., в рамках исполнения госконтракта с судоремонтным заводом в области государственного оборонного заказа получил перечисленные Минобороны России 12 252 047, 29 рублей. После этого под видом выполнения обязательств поставил на завод несертифицированные, б/у и контрафактные запасные части для ремонта двигателей кораблей, а также инструменты и принадлежности. При этом он представил поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами заводов-изготовителей, а также письма от их имени о том, что поставляемая продукция является запасными частями двигателей, поэтому поставляется без технической документации и паспортов.
Часть ненадлежащих запасных частей не прошла первичный входной контроль. И тогда Н. переделал некоторые детали, обратившись в специализированную фирму.
Таким образом, по версии следствия, Н. совершил хищение бюджетных средств, выделенных Минобороны России заводу, причинив ущерб в особо крупном размере.
В качестве второго подсудимого по делу проходит ведущий инженер судоремонтного завода А. Обвинение считает, что он злоупотребил должностными полномочиями и создал условия для того, чтобы Н. совершил описанное выше хищение. Это повлекло тяжкие последствия: при ремонте двигателей двух кораблей Балтфлота были установлены ненадлежащие запасные части. Их впоследствии пришлось дополнительно ремонтировать. Это привело к дополнительным затратам, а также длительному простою кораблей.
Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 30 июля 2025 года.