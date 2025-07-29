Суд рассмотрит дело о мошенничестве при ремонте кораблей Балтфлота

По версии следствия, с апреля по декабрь 2022 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Н., в рамках исполнения госконтракта с судоремонтным заводом в области государственного оборонного заказа получил перечисленные Минобороны России 12 252 047, 29 рублей. После этого под видом выполнения обязательств поставил на завод несертифицированные, б/у и контрафактные запасные части для ремонта двигателей кораблей, а также инструменты и принадлежности. При этом он представил поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами заводов-изготовителей, а также письма от их имени о том, что поставляемая продукция является запасными частями двигателей, поэтому поставляется без технической документации и паспортов.