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Почему банки массово блокируют средства на картах россиян на долгие месяцы

Россияне пожаловались на массовые блокировки средств на своих банковских картах. В некоторых случаях разморозку денег им приходилось ожидать до полугода. Почему так происходит и что делать, если ваш счет заблокировали, «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши.

Россияне пожаловались на массовые блокировки средств на своих банковских картах. В некоторых случаях разморозку денег им приходилось ожидать до полугода. Почему так происходит и что делать, если ваш счет заблокировали, «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши.

Почему банки блокируют счета.

Счета блокируют по федеральному закону № 161 «О национальной платежной системе», рассказал специалист. Он направлен на борьбу с мошенниками: банки блокируют счета, чтобы защитить клиентов от действий злоумышленников.

— Но страдают от этих действий самые обычные граждане. Любой платеж может показаться банку подозрительным вне зависимости от суммы. Даже перевод в 3,5 тысячи рублей, если деньги, поступившие на карту, были направлены со счета, который взаимодействовал со скомпрометировавшим себя счетом, — объяснил Кваша.

Законом подразумевается, что совершающие мошеннические действия включаются в так называемый черный список Центробанка (ЦБ РФ), из которого потом не так просто выйти. Переводы на счета, которые в него попали, блокируются.

— Но такие счета долго не используются. И, как правило, если мошенники скинули на них деньги, они быстро вытаскивают средства до того, как счет себя скомпрометирует, — заметил юрист. — После того как злоумышленники получили доступ к средствам, им становится уже безразлично, находится счет в черном списке или нет. А вот обычному гражданину становится сложно из него выйти.

Чего нельзя хранить в телефоне.

Даже если вы перевели кому-то незначительную сумму на рынке за какую-то покупку, потому что у вас не было наличных средств, можно быть готовым к тому, что счет может попасть в черный список, предупредил специалист:

— Это может произойти потому, что человек, который принял перевод, ранее отправил или получил средства «кому-то не тому».

По мнению эксперта, нужно предупреждать людей о том, какие действия с их расчетным счетом и картами могут привести к блокировке, но банки этого не делают.

— И для людей это становится большим сюрпризом, когда вдруг их подозревают в мошеннических схемах и блокируют им счета, — отметил собеседник «ВМ».

Что делать, чтобы избежать блокировки.

В первую очередь юрист посоветовал сократить денежные переводы по картам, а также контролировать то, кому вы переводите деньги и от кого получаете.

Как мошенники обходят самозапрет на кредиты: схемы.

— В моей практике был случай, когда у клиента был заблокирован счет в течение пяти месяцев. В другом случае тетя возвращала своему племяннику средства, которые он ей ранее переводил, и в итоге он не может разблокировать свой счет уже полтора месяца, — рассказал Кваша.

Для того чтобы исключить пользователя из черного списка, банк может запросить подтверждающие документы по всем операциям, которые показались подозрительными.

— Это могут быть переводы между родственниками или сбор средств на нужды родительского комитета, продажа вещей через сервисы онлайн-объявлений. В общем, пострадать могут все: и тот, кто переводит, и тот, кто получает деньги, — подчеркнул Кваша. — Поэтому в случае заморозки счета необходимо будет подготовить документы, которые банк запросит в подтверждение тех или иных операций.

Кроме того, счет может попасть в черный список из-за операции с криптовалютами, предупредил юрист:

— Их чаще всего и блокируют. Поэтому стоит ограничить количество работы с криптовалютами, — посоветовал собеседник «ВМ».

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу ограничения на снятие наличных. С чем это связано и кого коснутся новые правила — в материале «ВМ».