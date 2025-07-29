Почему банки массово блокируют средства на картах россиян на долгие месяцы

— Но такие счета долго не используются. И, как правило, если мошенники скинули на них деньги, они быстро вытаскивают средства до того, как счет себя скомпрометирует, — заметил юрист. — После того как злоумышленники получили доступ к средствам, им становится уже безразлично, находится счет в черном списке или нет. А вот обычному гражданину становится сложно из него выйти.