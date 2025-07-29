Альтернативы нет. Смольный выселяет Речной яхт-клуб с Петровской косы через суд

Таким образом, кроме как на распоряжение за подписью Сергея Кирова от 1934 года яхтсмены, по сути, юридически сейчас не могут ни на что опереться, обосновывая свои права на Петровскую косу. С точки зрения закона, их там быть не должно, и даже промедление до нынешней осени — это жест доброй воли городских властей. Тем не менее намоленное за долгие годы место не отпускает яхтсменов, и они все еще надеются на то, что удастся каким-то образом сохранить статус-кво. Кроме того, юридически не очень ясно, на каком основании город должен предоставлять им какие-то альтернативные места для базирования.