Альтернативы нет. Смольный выселяет Речной яхт-клуб с Петровской косы через суд

О намерении властей Петербурга выселить яхтсменов с Петровского острова говорится в исковом заявлении СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды» (подведомственное учреждение комитета по спорту) к РОО «СК Яхтсменов СПБ. РЯК», которое поступило в Петроградский районный суд (есть в распоряжении «Фонтанки»). Его рассмотрение назначено на 15 октября.
«Олимпийские надежды» напоминают, что земельный участок по адресу: Петровская коса, 9, закреплен именно за ними. В то же время на территории «без законных на то оснований» находятся контейнеры (рундуки) для хранения инвентаря в количестве 89 штук. Чужое имущество мешает спортивной школе заниматься своим делом, то есть готовить будущих спортсменов, а также «создает угрозу антитеррористической безопасности», отмечают в учреждении.
В адрес яхтсменов направлялись досудебные претензии с требованием освободить земельный участок, но те не отреагировали. Поэтому «Олимпийские надежды» требуют, чтобы яхт-клуб в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу освободил земельный участок. Также учреждение просит суд наложить штраф в размере 50 000 рублей в случае неисполнения решения в установленный решением срок, а в случае дальнейшего неисполнения — 100 000 рублей в месяц.
Почему яхтсменов выгоняют с Петровского острова.
Санкт-Петербургский речной яхт-клуб (СПбРЯК) работает на Петровской косе более 90 лет. Организация получила участок еще в 1934 году решением Горсовета Ленинграда. В 1992 году территория была закреплена за Федерацией профсоюзов, а яхт-клуб, который носил тогда название «Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов», продолжил ее использовать. Но в 2022 году комитет имущественных отношений забрал землю у профсоюзов и затем передал «Олимпийским надеждам».
Таким образом, кроме как на распоряжение за подписью Сергея Кирова от 1934 года яхтсмены, по сути, юридически сейчас не могут ни на что опереться, обосновывая свои права на Петровскую косу. С точки зрения закона, их там быть не должно, и даже промедление до нынешней осени — это жест доброй воли городских властей. Тем не менее намоленное за долгие годы место не отпускает яхтсменов, и они все еще надеются на то, что удастся каким-то образом сохранить статус-кво. Кроме того, юридически не очень ясно, на каком основании город должен предоставлять им какие-то альтернативные места для базирования.
В мае 2025 года владельцы яхт получили требование до 1 июня покинуть причалы на Петровской косе. Обоснованием стала предстоящая масштабная реконструкция. Участники яхт-клуба тогда попросили чиновников не выселять их и проводить реконструкцию поэтапно без прекращения работы.
По информации «Фонтанки», на воде яхтам разрешили остаться до октября, а вот контейнеры, в которых суда зимуют, потребовали убрать. В качестве альтернативы владельцам предложили Горскую. Но есть нюанс: там вскоре тоже начнутся масштабные работы по созданию туристического кластера.
«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте реконструкции нынешнего яхт-клуба на Петровской косе и показывала наглядно, что и где планируют разместить. В частности, там должна появиться учебно-тренировочная база Межвузовского студенческого яхтенного клуба, база спортивной подготовки СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды», музей, учебно-методический корпус, эллинг, многофункциональный комплекс с эллингом, а также элементы благоустройства.
Проектно-изыскательские работы должны начаться уже в 2025 году. Строительство учебно-тренировочной базы Межвузовского студенческого яхт-клуба с приспособлением для современного использования объектов культурного наследия запланировано на 2025−2029 годы. Работы, включая возведение гостиницы, офиса и паркинга, оценивались в 21 млрд рублей, большую часть суммы планируется привлечь из внебюджетных источников.
Что предлагает город.
Получив такое предложение, Речной яхт-клуб адресовал вопрос о возможных альтернативах городским властям. В письме к комитету по спорту организация отмечает, что для зимней стоянки и ремонта ей необходима территория не менее 12 000 кв. м, обеспеченная причалами и устройствами для подъема и спуска судов, подключенная к электричеству, холодной воде и канализации, а также боновыми и слиповыми сооружениями для спуска судов на воду и летней стоянки. При этом гавань должна быть защищена от штормовых условий, а ее глубина должна быть не менее 3 м.
«В настоящее время в Санкт-Петербурге территориальный ресурс земельных участков, отвечающих Вашим требованиям, свободных от имущественных отношений и иных обременений, не вовлеченных в инвестиционный процесс, практически исчерпан», — говорится в ответе комитета имущественных отношений (есть в распоряжении «Фонтанки»). А земельные участки в периферийных районах не обеспечены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Впрочем, комитет по физической культуре и спорту прорабатывает вопрос «временного перебазирования плавсредств и имущества спортсменов и яхтсменов на иной земельный участок, имеющий выход к акватории», оптимистично добавляет ведомство.
По словам одного из резидентов, напрямую власти города на диалог с яхтсменами не вышли. Но в качестве посредника выступил президент Санкт-Петербургского парусного союза Владимир Любомиров. На встрече, которая состоялась в начале июля, тот донес предложение заключить договор на аренду причалов в Горской на два года, говорит участник собрания. Если яхтсмены согласятся, город впоследствии готов подыскать им земельный участок в пределах дамбы с подходом к воде, где можно будет организовать зону зимнего хранения и технического обслуживания яхт. «То есть они уже заранее говорят, что никакого хранения яхт и их обслуживания на этой территории (Петровской косы — прим. ред.) не будет», — отмечает собеседник «Фонтанки».
Вариант покинуть Петровский остров без перспективы вернуться и при этом не получить адекватную альтернативу, владельцев судов не устраивает. Яхты и контейнеры, по их словам, на берегу будут оставаться на Петровской косе, по крайней мере, до решения суда. Однако спортсмены не теряют надежды на диалог.
Когда прежнее место яхт-клуба на Крестовском острове решили использовать для строительства будущего стадиона имени Кирова, яхт-клубу выделили участок на Петровском острове: инфраструктура была создана за год и, только после того, как яхт-клуб переехал на новое место, начались работы на старом, напомнил директор РОО «Спортивный коллектив яхтсменов СПбРЯК» Никита Бриллиантов.
«Мы предлагаем городу сделать поэтапную реконструкцию, чтобы спортивный объект не прекращал функционирование», — заявил он в эфире радио «Метро» 21 июля.