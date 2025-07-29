Суд в Петербурге приостановил на 60 суток деятельность ООО «ГорЗдрав»

Речь идет об административной статье 6.3 КоАП РФ (ч. 1 — Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий). Как сообщалось ранее, в конце апреля Центр «ГорЗдрав» по итогам осмотра больного туберкулезом выдал заключение об отсутствии у пациента медицинских противопоказаний. Спустя несколько месяцев диагноз выявили в Центре гигиены и эпидемиологии по Петербургу и Ленобласти.