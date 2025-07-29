МАРТ: стоимость билетов в поездах и электричках Беларуси выросла на 5 — 15%

В Беларуси выросли тарифы на железнодорожные перевозки, пишет БелТА.
Изменение железнодорожных тарифов согласовывает соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 50 от 18 июля 2025-го).
В частности, в Беларуси предусматривается плановое увеличение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа внутри страны. В среднем стоимость железнодорожных билетов выросла от изначально суммы на 5% — 15%.
Например, тарифы на городских линиях выросли на 20 копеек в пределах одного тарифного пояса (например, в направлении «Минск — Городище») и на 25 копеек в пределах двух тарифных поясов (по направлению «Минск — Красное Знамя»).
Размер, на который увеличиваются железнодорожные тарифы на поездах региональных и межрегиональных линий зависит от расстояния, класса линий (эконом либо бизнес), а также типа подвижного состава и типа вагона. Так, цена билета в поездах региональных линий эконом-класса «Минск — Руденск» выросла на 25 копеек, региональных линий бизнес-класса «Минск — Бобруйск» — на 55 копеек.
Сильнее подорожал проезд в поездах межрегиональных линий. Например, билет в плацкарте «Минск — Витебск» стал дороже на 82 копейки, купе в том же поезде подорожало, например, на 1,13 белорусского рубля. В поездах межрегиональных линий бизнес-класса «Минск — Гомель» проезд подорожал 1,2 рубля в вагонах второго класса и на 1,65 рубля в первом классе.
В последний раз тарифы на железнодорожный транспорт в Беларуси увеличивались в апреле 2024 года.
Постановление вступило в силу после официального опубликования.
Между тем Минобразования сказало, когда нужно получать медсправку для школы в Беларуси.
Тем временем доллар резко превысил отметку в 3 рубля в Беларуси на торгах 29 июля.