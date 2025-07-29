МАРТ: стоимость билетов в поездах и электричках Беларуси выросла на 5 — 15%

Сильнее подорожал проезд в поездах межрегиональных линий. Например, билет в плацкарте «Минск — Витебск» стал дороже на 82 копейки, купе в том же поезде подорожало, например, на 1,13 белорусского рубля. В поездах межрегиональных линий бизнес-класса «Минск — Гомель» проезд подорожал 1,2 рубля в вагонах второго класса и на 1,65 рубля в первом классе.