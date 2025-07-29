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МАРТ: стоимость билетов в поездах и электричках Беларуси выросла на 5 — 15%

Тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров увеличились в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси выросли тарифы на железнодорожные перевозки, пишет БелТА.

Изменение железнодорожных тарифов согласовывает соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 50 от 18 июля 2025-го).

В частности, в Беларуси предусматривается плановое увеличение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа внутри страны. В среднем стоимость железнодорожных билетов выросла от изначально суммы на 5% — 15%.

Например, тарифы на городских линиях выросли на 20 копеек в пределах одного тарифного пояса (например, в направлении «Минск — Городище») и на 25 копеек в пределах двух тарифных поясов (по направлению «Минск — Красное Знамя»).

Размер, на который увеличиваются железнодорожные тарифы на поездах региональных и межрегиональных линий зависит от расстояния, класса линий (эконом либо бизнес), а также типа подвижного состава и типа вагона. Так, цена билета в поездах региональных линий эконом-класса «Минск — Руденск» выросла на 25 копеек, региональных линий бизнес-класса «Минск — Бобруйск» — на 55 копеек.

Сильнее подорожал проезд в поездах межрегиональных линий. Например, билет в плацкарте «Минск — Витебск» стал дороже на 82 копейки, купе в том же поезде подорожало, например, на 1,13 белорусского рубля. В поездах межрегиональных линий бизнес-класса «Минск — Гомель» проезд подорожал 1,2 рубля в вагонах второго класса и на 1,65 рубля в первом классе.

В последний раз тарифы на железнодорожный транспорт в Беларуси увеличивались в апреле 2024 года.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.

Между тем Минобразования сказало, когда нужно получать медсправку для школы в Беларуси.

Тем временем доллар резко превысил отметку в 3 рубля в Беларуси на торгах 29 июля.