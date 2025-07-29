Компания вложила 1,4 млрд рублей в модернизацию завода в Самарской области

Пивоваренный завод «Балтика-Самара» ввел в эксплуатацию дополнительную линию розлива в алюминиевую банку, что позволило удвоить мощности по выпуску продукции в данной упаковке.
Модернизация самарского филиала стала одним из крупнейших вложений компании «Балтика» в развитие региональных производств в 2025 году. Общая сумма инвестиций превысила 1,4 млрд рублей. Новая линия способна производить до 60 тысяч единиц продукции в час.
Развитие предприятия и работу новой линии в ходе визита оценил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
«Балтика» рассматривается в регионе как стратегический партнер и входит в число системообразующих предприятий благодаря объемам уплачиваемых налогов и инвестиций. В 2024 году компания и региональные власти согласовали планы по наращиванию вложений, что привело к запуску новой линии и обсуждению перспектив развития предприятия с учетом возможной поддержки со стороны области.
Инвестиции компании направлены на обновление производственных мощностей, которые в основном сформировались в период строительства завода в 2002—2003 годах и его расширения в 2006—2007 годах, а также на развитие российских и локальных брендов.
На данный момент самарский завод выпускает более 100 наименований напитков, которые поставляются в регионы Поволжья и Урала, а также экспортируются в страны Средней Азии.
Также для инвесторов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов окажут содействие в выборе площадки, подборе мер поддержки и быстром запуске инвестпроекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.