Компания вложила 1,4 млрд рублей в модернизацию завода в Самарской области

«Балтика» рассматривается в регионе как стратегический партнер и входит в число системообразующих предприятий благодаря объемам уплачиваемых налогов и инвестиций. В 2024 году компания и региональные власти согласовали планы по наращиванию вложений, что привело к запуску новой линии и обсуждению перспектив развития предприятия с учетом возможной поддержки со стороны области.