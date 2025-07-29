Переход на российские системы помог «Аэрофлоту» восстановиться после кибератаки

«Вчера после сбоя в IT инфраструктуре авиакомпания выполнила порядка 80% рейсов из запланированной программы полетов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно», — указывается в сообщении Минтранса. Сегродня утром «Аэрофлот» сообщил о стабилизации программы полетов.
28 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе своих информационных систем. Это привело к отмене десятков рейсов, в Шереметьево скопились очереди. Генпрокуратура назвала причиной хакерскую атаку. Ответственность взяли на себя две группы хакеров. Возбуждено уголовное дело. По данным «Интерфакса», сегодня «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из Шереметьево и обратно.
Подробнее об атаке — в публикации «Ъ» «Сбой на взлете».