SHOT: сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке

Чуть позже СМИ также сообщили о хакерской атаке на сеть клиник «Семейный доктор». В Москве действуют две сети с таким названием, сбои произошли у клиник, принадлежащих ООО «Медицина АльфаСтрахования». По данным SHOT, была уничтожена база пациентов. Кроме того, не работает онлайн-запись на прием, недоступен личный кабинет.