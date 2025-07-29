Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 августа на 5,4%

Министерство труда и социальной защиты Беларуси сообщило, что с 1 августа на 5,4% увеличиваются размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ).
Новый размер БПМ будет действовать по 31 октября 2025 года. БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 мая 2025 года увеличится на 5,4% и составит 487,72 белорусских рубля.
Таким образом, пропорционально росту БПМ автоматически на 5,4% увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ. Речь идет о размерах государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплатах к пенсиям, пособиях по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также социальных пенсиях.
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