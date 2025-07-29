Возрастные доплаты к пенсиям увеличатся в Беларуси с 1 августа.

С 1 августа увеличатся возрастные доплаты к пенсиям, сообщили в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Такие доплаты получают более 540 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше. Размер этих выплат увеличится на 5,4%. Таким образом, он составит для граждан в возрасте 75−79 лет — 91,45 рублей, а при наличии инвалидности I группы — 213,38 рублей.
Для людей в возрасте 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — 182,9 рубля, а при наличии инвалидности I группы — 243,86 рубля. Уточняется, что расходы на возрастные доплаты в 2025 году составят по оценке 870 млн. рублей.
Напомним, что ранее Минтруда сообщило, что на 5,4% увеличиваются размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ).
Мы писали, что МАРТ сказал, что стоимость билетов в поездах и электричках Беларуси выросла на 5 — 15%.
Еще посмотрите, как отлично выглядит в свои 68 лет гимнастка Нелли Ким.
Между тем Минобразования сказало, когда нужно получать медсправку для школы в Беларуси.
Узнайте, что Минприроды прокомментировало утечку нефтепродуктов на Свислочи в Минске: «Масштаб загрязнений — локальный».