Возрастные доплаты к пенсиям увеличатся в Беларуси с 1 августа.

Такие доплаты получают более 540 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше. Размер этих выплат увеличится на 5,4%. Таким образом, он составит для граждан в возрасте 75−79 лет — 91,45 рублей, а при наличии инвалидности I группы — 213,38 рублей.