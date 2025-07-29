Размеры пособий увеличиваются для семей, воспитывающих детей в Беларуси

Об увеличении государственных пособий, которые выплачиваются семьям, воспитывающим детей, рассказали в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Уточняется, что с 1 августа 2025 года по 31 января 2026 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, исчисляемые из среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, выросли на 8,2% и составили: на первого ребенка — 931,91 рублей (+70,49); на второго и последующих детей — 1 065,04 рублей (+80,56); на ребенка-инвалида — 1 198,17 рублей (+90,63).
Кроме того, с 1 августа на 5,4% увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума (БМП) в среднем на душу населения. Мы уже сообщали, что новый размер БПМ утвержден в размере 487,72 рублей.
Таким образом, единовременное пособие в связи с рождением ребенка теперь составит: при рождении первого ребенка — 4 877,20 рублей (+251,40); при рождении второго и последующих детей — 6 828,08 (+351,96).
Информируют, что единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с августа будет выплачиваться в размере 487,72 рублей, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере 243,86 рублей.
Еще сообщают, что размер ежемесячного пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида — 341,40 рублей, на других детей в семье — 243,86 рублей.
Подсчитано, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит 487,72 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и 585,26 рублей (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — 341,40 рублей.
В министерстве обратили внимание на то, что при воспитании в семье двоих и более детей, один из которых в возрасте до 3 лет, выплачиваются два пособия: на ребенка до 3 лет (40% СЗП) и ребенка (детей) от 3 до 18 лет (50% БПМ). Суммарный размер двух пособий составит 1 308,90 рублей.
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