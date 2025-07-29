Размеры пособий увеличиваются для семей, воспитывающих детей в Беларуси

В министерстве обратили внимание на то, что при воспитании в семье двоих и более детей, один из которых в возрасте до 3 лет, выплачиваются два пособия: на ребенка до 3 лет (40% СЗП) и ребенка (детей) от 3 до 18 лет (50% БПМ). Суммарный размер двух пособий составит 1 308,90 рублей.