В угрозах Трампа России увидели неожиданную опасность для всего мира

Принципиально важное значение в вопросе о вторичных санкциях за покупку российских энергоносителей имеют те формулировки и трактовки, которые будет использовать Вашингтон. Об этом заявил эксперт РАН в области энергетики Вячеслав Кулагин в беседе с «Лентой.ру».
По мнению аналитика, есть основание полагать, что вторичные санкции будут касаться только новых контрактов.
Однако также есть вопрос о последствиях ухода России с мирового рынка углеводородов, поскольку из-за этого многие страны окажутся в очень непростом положении, добавил экономист.
Если вторичные санкции заработают, то это будет сопровождаться множеством условий и оговорок, необходимых для того, чтобы снизить влияние этого решения на мировой рынок, считает Кулагин.
Ранее доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова заявила, что санкции США не смогут обвалить нефтегазовый экспорт России.