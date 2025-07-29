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В угрозах Трампа России увидели неожиданную опасность для всего мира

Принципиально важное значение в вопросе о вторичных санкциях за покупку российских энергоносителей имеют те формулировки и трактовки, которые будет использовать Вашингтон.

Принципиально важное значение в вопросе о вторичных санкциях за покупку российских энергоносителей имеют те формулировки и трактовки, которые будет использовать Вашингтон. Об этом заявил эксперт РАН в области энергетики Вячеслав Кулагин в беседе с «Лентой.ру».

По мнению аналитика, есть основание полагать, что вторичные санкции будут касаться только новых контрактов.

Однако также есть вопрос о последствиях ухода России с мирового рынка углеводородов, поскольку из-за этого многие страны окажутся в очень непростом положении, добавил экономист.

Если вторичные санкции заработают, то это будет сопровождаться множеством условий и оговорок, необходимых для того, чтобы снизить влияние этого решения на мировой рынок, считает Кулагин.

Ранее доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова заявила, что санкции США не смогут обвалить нефтегазовый экспорт России.