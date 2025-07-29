В угрозах Трампа России увидели неожиданную опасность для всего мира

Принципиально важное значение в вопросе о вторичных санкциях за покупку российских энергоносителей имеют те формулировки и трактовки, которые будет использовать Вашингтон. Об этом заявил эксперт РАН в области энергетики Вячеслав Кулагин в беседе с «Лентой.ру».