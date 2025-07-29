Товарооборот в сельском хозяйстве между Беларусью и Таджикистаном за пять месяцев вырос на 34,8%

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках рабочего визита в Китай и конференции министров сельского хозяйства государств-членов ШОС, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провел переговоры с министром сельского хозяйства Таджикистана Курбоном Хакимзодой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На встрече стороны обсудили перспективы развития двустороннего аграрного сотрудничества. «В 2024 году объем торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем между странами вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, экспорт белорусской продукции увеличился в 1,6 раза. За первые пять месяцев 2025 года товарооборот вырос на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит слова Юрия Горлова пресс-служба ведомства.
Таджикистан традиционно занимает важное место среди торговых партнеров Беларуси в Центральной Азии. Основу белорусского экспорта в страну составляют сахар, сухое молоко, охлажденная говядина, мясные консервы, крупный рогатый скот, яйца и мясокостная мука. Из Таджикистана в Беларусь поставляются преимущественно сухофрукты, хлопчатобумажная пряжа, ткань и волокно.
«Особое внимание было уделено расширению сотрудничества с агентством по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан. В текущем году между белорусскими хозяйствующими субъектами и агентством заключено 20 контрактов, включая поставки новых видов продукции — рыбных консервов и охлажденной говядины. Продолжается активное сотрудничество “Белплемживобъединения” в сфере поставок племенного крупного и мелкого рогатого скота. Кроме того, в аграрных вузах Беларуси обучается 11 граждан Таджикистана», — отметили в Минсельхозпрод.
По итогам 2024 года Беларусь вошла в десятку основных торговых партнеров Таджикистана, заняв восьмое место. В этом году запланировано проведение Белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. «Беларусь заинтересована в увеличении поставок из Таджикистана свежих и консервированных фруктов и овощей, орехов, а также фруктовых пюре. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества», — подчеркнули в белорусском ведомстве. -0-