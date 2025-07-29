Товарооборот в сельском хозяйстве между Беларусью и Таджикистаном за пять месяцев вырос на 34,8%

«Особое внимание было уделено расширению сотрудничества с агентством по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан. В текущем году между белорусскими хозяйствующими субъектами и агентством заключено 20 контрактов, включая поставки новых видов продукции — рыбных консервов и охлажденной говядины. Продолжается активное сотрудничество “Белплемживобъединения” в сфере поставок племенного крупного и мелкого рогатого скота. Кроме того, в аграрных вузах Беларуси обучается 11 граждан Таджикистана», — отметили в Минсельхозпрод.