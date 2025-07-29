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Финансист Селезнев: запрет на выдачу микрозаймов онлайн — тупиковый путь

Эксперт уверен, что куда эффективнее будет обучать людей финансовой грамотности.

Источник: Комсомольская правда

Финансовый эксперт Кирилл Селезнев отметил, что запрет на выдачу микрозаймов онлайн не приведет к желаемому результату. Это скорее поощрение инфантильного поведения заемщиков.

— Подобные запреты — это тупиковый путь. Они ведут к снятию личной ответственности, цифровой и финансовой безграмотности и поощрению инфантильного поведения, — говорит эксперт в беседе с Газета.ru.

Ни в одной стране мира прямых запретов нет. Власти признают, что подобный способ кредитования опасен, но люди должны уметь обращаться с финансами. Только в этом случае процент обмана будет минимален.

Как правило, у людей, остро нуждающихся в деньгах, отсутствуют финансовые навыки. Они все равно влезут в долги, будь то микрозаймы, родственники, знакомые или криминальные деньги.

— Из-за запретов на легальные кредиты уровень преступности, связанной с нелегальными займами, может сильно вырасти, — заключил Селезнев.

Тем временем, мошенники под видом курьеров стали выманивать у россиян СМС-коды для получения посылок. В последствии их используют для оформления микрозаймов и продажи данных, пишет Царьград.

Ранее сообщалось о появлении новых видов кибермошенничества, использующих ботов, фиктивные акции и звонки от имени банков, пишет Life.ru.