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Нацбанк заметно поднял курс доллара и курс евро на 30 июля

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро и уменьшил курс российского рубля на 30 июля, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком заметно изменены валютные курсы на 30 июля 2025 года, среду. В частности, курс доллара и курс евро ощутимо выросли, а курс российского рубля понизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 30 июля, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0198 белорусского рубля, 1 евро — 3,4957 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6658 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 29 июля, курс доллара и курс евро стали заметно выше, а вот курс российского рубля стал легче в валютной корзине. Ощутимее в сторону увеличения при этом скорректирован курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0648 белрубля, курс евро увеличился на 0,0472 белрубля, а курс российского рубля стал легче на 0,00344 белрубля.

Накануне доллар резко превысил отметку в 3 рубля в Беларуси на торгах.

Тем временем МАРТ сообщил, что стоимость билетов в поездах и электричках выросла на 5% — 15% в Беларуси.